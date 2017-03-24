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Ты супер! Говорят тверитяне 11-летней участнице проекта НТВ Софье Лебедевой

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24.03.201721:38 В Осташковском и Калязинском районах Тверской области завершат ремонт участков дорог 24.03.201721:06 В Калининском районе Тверской области подтопило садоводческое товарищество «Эдельвейс» 24.03.201720:38 Каргинские чтения собрали в Твери молодых ученых 24.03.201719:24 В Твери завершается восстановление часовни в поселке Химинститута 24.03.201718:29 Виновники стихийных свалок мусора в Твери заплатят штраф от 2 тысяч рублей 24.03.201717:58 В Тверской области названы победители марафона «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» 24.03.201717:38 Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды работникам культуры Тверской области
Новости дня
В Твери названы имена лучших молодых поэтов России
В Твери названы имена лучших молодых поэтов России
Во вторник Тверь стала литературным центром всей нашей огромной страны: во Всемирный день поэзии в столице Верхневолжья подвели итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», учрежденного поэтом Андреем Дементьевым. Награждение победителей проходило в единственном в России Тверском Доме поэзии.
22.03.201721:38
Больше фоторепортажей
«Тверской переплет» распахнул свои двери
Этот уникальный проект наша газета и областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького проводят при поддержке Правительства Тверской области. 
22.10.201604:07
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Тверской аграрный образовательный кластер: новый этап - агротуризм
Агро
23.03.201720:19
Тверской аграрный образовательный кластер: новый этап - агротуризм
Депутаты регионального парламента поделились опытом участия в предварительном голосовании
Политика
23.03.201718:54
Депутаты регионального парламента поделились опытом участия в предварительном голосовании
В Твери участников предварительного голосования «Единой России» научат дебатировать
Политика
23.03.201718:22
В Твери участников предварительного голосования «Единой России» научат дебатировать
Игорь Руденя перешагнул 24 пункта рейтинга «Медиалогия» и вошел в ТОП-5 глав ЦФО
Политика
22.03.201719:22
Игорь Руденя перешагнул 24 пункта рейтинга «Медиалогия» и вошел в ТОП-5 глав ЦФО
Весенне-полевые работы в Тверской области начнутся раньше планируемого срока
Фоторепортаж
21.03.201720:29
Весенне-полевые работы в Тверской области начнутся раньше планируемого срока
Восьми учреждениям культуры Тверской области направят 5,9 млн рублей
Экономика
21.03.201709:42
Восьми учреждениям культуры Тверской области направят 5,9 млн рублей
В тверском регионе поддержат льноводство и увеличат объемы страхования посевов
Агро
21.03.201709:23
В тверском регионе поддержат льноводство и увеличат объемы страхования посевов
Перспективы четкие, контроль – жесткий. Игорь Руденя посетил Краснохолмский район
Фоторепортаж
20.03.201722:19
Перспективы четкие, контроль – жесткий. Игорь Руденя посетил Краснохолмский район
МЧС предупреждает: сезон зимней рыбалки в Тверской области закрыт
Безопасность
20.03.201722:18
МЧС предупреждает: сезон зимней рыбалки в Тверской области закрыт
Тверская область отметила третью годовщину воссоединения Крыма с Россией
Фоторепортаж
20.03.201720:36
Тверская область отметила третью годовщину воссоединения Крыма с Россией
В Ржевском районе соберутся 500 поисковиков из России и других стран
Общество
18.03.201710:17
В Ржевском районе соберутся 500 поисковиков из России и других стран
В Тверской области проходит декадник безопасности дорожного движения
Безопасность
18.03.201709:57
В Тверской области проходит декадник безопасности дорожного движения
В состав Общественной палаты РФ от Тверской области делегирована Нина Болгова
Политика
18.03.201709:43
В состав Общественной палаты РФ от Тверской области делегирована Нина Болгова
Парки и дворы Тверской области благоустроят на 328 миллионов рублей
Общество
18.03.201709:21
Парки и дворы Тверской области благоустроят на 328 миллионов рублей
Тверитяне рассказали, что значит Крым для них
Точка зрения
18.03.201709:00
Тверитяне рассказали, что значит Крым для них
Привокзальную площадь в Твери ожидает большая реконструкция
Общество
17.03.201722:11
Привокзальную площадь в Твери ожидает большая реконструкция
Исследователь Александр Путин подарил жителям Твери книгу «Род Президента России В.В. Путина»
Общество
17.03.201721:29
Исследователь Александр Путин подарил жителям Твери книгу «Род Президента России В.В. Путина»
Выплаты вкладчикам Торгового городского банка в Твери начнутся не позднее 27 марта
Экономика
16.03.201711:21
Выплаты вкладчикам Торгового городского банка в Твери начнутся не позднее 27 марта
Год губернатора Игоря Рудени: духовный контекст
Общество
15.03.201721:59
Год губернатора Игоря Рудени: духовный контекст
«Единая Россия» проведет внутрипартийный конкурс кандидатов в Тверскую городскую думу
Политика
15.03.201721:43
«Единая Россия» проведет внутрипартийный конкурс кандидатов в Тверскую городскую думу
Губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке Тверской области к паводку
Фоторепортаж
15.03.201721:28
Губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке Тверской области к паводку
На благоустройство городов Верхневолжья направят 328 млн рублей
Общество
15.03.201721:02
На благоустройство городов Верхневолжья направят 328 млн рублей
В тверском регионе регулярно пресекают нарушения миграционного законодательства
Безопасность
14.03.201718:37
В тверском регионе регулярно пресекают нарушения миграционного законодательства
«Единая Россия» проведет в Твери тематический прием граждан по вопросам ЖКХ
Политика
14.03.201718:31
«Единая Россия» проведет в Твери тематический прием граждан по вопросам ЖКХ
Новости муниципалитетов
Письмо в редакцию
Авторы
Тверские черлидеры завоевали золото областного чемпионата
Тверские черлидеры завоевали золото областного чемпионата Фоторепортаж
19.03.201709:23
В Твери прошел первый чемпионат области по черлидингу. Под куполом ФОКа имени Султана Ахмерова более 30 команд из шести регионов продемонстрировали свое умение «гореть сами» и «зажигать других».
Картина дня
Андрей Дементьев и Надежда Бабкина представят тверитянам уникальный спектакль
20.02.201716:28
Андрей Дементьев и Надежда Бабкина представят тверитянам уникальный спектакль
В Твери открылся 25-й Международный фестиваль музыки И.С. Баха
22.03.201722:24
В Твери открылся 25-й Международный фестиваль музыки И.С. Баха
В Тверском ТЮЗе сыграли историю со странным названием
18.03.201710:31
В Тверском ТЮЗе сыграли историю со странным названием
Известный тверской режиссер-постановщик Джон Шенгелия отметил юбилей
13.03.201722:41
Известный тверской режиссер-постановщик Джон Шенгелия отметил юбилей
Сварим свое будущее | В Твери прошла Олимпиада сварщиков
Фоторепортаж
24.03.201719:19
Сварим свое будущее | В Твери прошла Олимпиада сварщиков
В трех соснах не заблудились | В Твери отметили Международный день леса
Экология
24.03.201718:44
В трех соснах не заблудились | В Твери отметили Международный день леса
24 марта 1940 года в Калинине наблюдали северное сияние
Тверская история : день за днем
24.03.201718:27
24 марта 1940 года в Калинине наблюдали северное сияние
В Твери День крестителя Ирландии Святого Патрика отметили песнями и танцами
Фоторепортаж
24.03.201717:44
В Твери День крестителя Ирландии Святого Патрика отметили песнями и танцами
Центральная городская библиотека имени Герцена: афиша культурных событий на апрель 2017
Культура
24.03.201715:44
Центральная городская библиотека имени Герцена: афиша культурных событий на апрель 2017
В тверском регионе продолжается укрупнение поселений
Политика
24.03.201715:16
В тверском регионе продолжается укрупнение поселений
В Тверской области педагогам детских домов восстановят компенсации на оплату жилья
Общество
23.03.201721:36
В Тверской области педагогам детских домов восстановят компенсации на оплату жилья
Уроженец Верхневолжья Михаил Васильев – один из тех, кто приближал Великую Победу
Наша Победа
23.03.201721:27
Уроженец Верхневолжья Михаил Васильев – один из тех, кто приближал Великую Победу
Лидия моего сердца | «Тверская жизнь» в семейном архиве
Общество
23.03.201721:16
Лидия моего сердца | «Тверская жизнь» в семейном архиве
Пьесы уроженца Тверской губернии Владислава Озерова пользовались огромным успехом в пушкинскую пору
Культура
23.03.201721:03
Пьесы уроженца Тверской губернии Владислава Озерова пользовались огромным успехом в пушкинскую пору
Советы опытных огородников по прополке сорняков
Страна советов
23.03.201720:48
Советы опытных огородников по прополке сорняков
Птица счастья Кати Синяковой
Общество
23.03.201711:16
Птица счастья Кати Синяковой
В Главном бюро МСЭ по Тверской области рассказали об установлении инвалидности
Здоровье
23.03.201711:09
В Главном бюро МСЭ по Тверской области рассказали об установлении инвалидности
В ТГМУ обсудили тактику лечения заболеваний у детей
Здоровье
23.03.201710:57
В ТГМУ обсудили тактику лечения заболеваний у детей
В Москве состоялось заседание президиума Общества русской словесности
Мир православия
23.03.201710:48
В Москве состоялось заседание президиума Общества русской словесности
Торжокский район отмечен на «Гастрономической карте России»
Губерния
23.03.201710:36
Торжокский район отмечен на «Гастрономической карте России»
Петр Конюшенко: «Быть гарантирующим поставщиком электроэнергии – важнейшая социальная функция»
ЖКХ
23.03.201710:06
Петр Конюшенко: «Быть гарантирующим поставщиком электроэнергии – важнейшая социальная функция»
Тверские ветераны отпраздновали годовщину «крымской весны»
Фоторепортаж
23.03.201709:38
Тверские ветераны отпраздновали годовщину «крымской весны»
Тверские единороссы поздравили с юбилеем ветерана Зинаиду Парфенову
Общество
23.03.201709:17
Тверские единороссы поздравили с юбилеем ветерана Зинаиду Парфенову
23 марта 1900 года в Твери начались работы по строительству в городе трамвайной линии
Тверская история : день за днем
23.03.201700:17
23 марта 1900 года в Твери начались работы по строительству в городе трамвайной линии
В семье Шиловых из Осташкова два призера России по боксу
Спорт
22.03.201723:04
В семье Шиловых из Осташкова два призера России по боксу
Жителей разрушающегося дома в Зубцовском районе обеспечат жильем
Общество
22.03.201722:53
Жителей разрушающегося дома в Зубцовском районе обеспечат жильем
Заместитель директора Тверской академической филармонии Роза Шеленина отметила юбилей
Гордость земли Тверской
22.03.201722:03
Заместитель директора Тверской академической филармонии Роза Шеленина отметила юбилей
Тверское отделение РВИО вступило в новый этап своей деятельности
Общество
22.03.201719:51
Тверское отделение РВИО вступило в новый этап своей деятельности
В муниципалитетах Тверской области усовершенствуют систему оказания выездной медицинской помощи
Здоровье
22.03.201717:41
В муниципалитетах Тверской области усовершенствуют систему оказания выездной медицинской помощи
22 марта 1957 года в Калинине на проспекте Ленина был открыт кинотеатр «Спутник»
Тверская история : день за днем
22.03.201700:22
22 марта 1957 года в Калинине на проспекте Ленина был открыт кинотеатр «Спутник»
Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании в Тверскую городскую Думу
Политика
21.03.201717:46
Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании в Тверскую городскую Думу
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