Во вторник Тверь стала литературным центром всей нашей огромной страны: во Всемирный день поэзии в столице Верхневолжья подвели итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», учрежденного поэтом Андреем Дементьевым. Награждение победителей проходило в единственном в России Тверском Доме поэзии.
Новостной сайт «Тверская жизнь»: Новости Твери | Новости Тверской области | Актуальные новости Твери сегодня | Репортажи с места событий| Журналистские расследования, фото- и видеорепортажи | Комментарии специалистов | Прогноз погоды Тверской области | Афиша мероприятий Твери и Тверской области | Происшествия Твери и Тверской области
Сайт «Тверская Жизнь» отличается удобной подачей материалов, современной навигацией и достоверной информацией.
Помимо информационно насыщенной новостной ленты, которая обновляется ежедневно - в непрерывном режиме на сайте представлены специальные проекты,
которые являются значимыми для жителей тверского региона и могут послужить отличным справочным материалом для жителей всей
России: Тверской переплет, 10 причин приехать
в Тверской регион, Наша Победа, Гордость земли Тверской.